Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом Эр-Рияд также частично восстановил объемы добычи сырья.

Ранее королевство сократил производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

При этом цены на нефть на рынках усилили падение на фоне заявление министра.

Кроме того, Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке, сообщили, что пожар в результате инцидента удалось локализовать всего за семь часов, что позволило продолжить добывать два миллиона баррелей в сутки.