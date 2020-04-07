Bloomberg: Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум

Во время переговоров по сокращению добычи нефти Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошедшей встрече участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.

Так, Саудовская Аравия потребовала от России снизить свою квоту больше всех — на 1,5 млн баррелей в сутки.

Как отмечается, пока стороны сошлись только на том, что США необходимо присоединиться к соглашению. При этом американский лидер Дональд Трамп этого не желает.

Напомним, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.