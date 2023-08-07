Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства.

Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом наиболее существенно увеличится стоимость "легких" сортов нефти для стран Северо-Западной Европы - на 2-3 доллара за баррель. Для покупателей из Средиземноморья она подорожает на 1-1,5 долларов за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на 0,3-0,7 долларов за баррель. Исключением станет только марка Arab Extra Light, которая по-прежнему будет стоить на 2,55 долларов за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Цены на топливо для американских покупателей в следующем месяце не изменятся.