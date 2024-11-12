Саудовская Аравия в рамках COP29 запустила первую биржу углеродных кредитов

Сегодня на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, запустила свою первую биржу по торговле углеродными квотами.

Сегодня на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, запустила свою первую биржу по торговле углеродными квотами.

Как сообщает Report, это происходит на фоне усилий развивающихся стран по укреплению механизмов ценообразования и торговли углеродными квотами для достижения целей по углеродной нейтральности.

Биржевая платформа, управляемая Региональной компанией добровольного углеродного рынка Саудовской Аравии (RVCMC), является частью национальной стратегии по расширению добровольного углеродного рынка.

"Наш посыл на COP ясен: для ускорения глобальной декарбонизации необходимо разблокировать финансовые потоки для климатических проектов в больших масштабах, - заявила генеральный директор RVCMC Рихам Эль-Гизи. - Добровольные углеродные рынки с высокой степенью целостности могут сыграть важную роль в сокращении разрыва в климатическом финансировании в этом десятилетии. Однако для реализации потенциала рынка требуется институциональная инфраструктура, которая позволит частному сектору активнее участвовать».

На открытии платформы состоялся аукцион, в котором приняли участие 22 компании из Саудовской Аравии и других стран. На аукционе было выставлено 2,5 миллиона высококачественных углеродных кредитов от 17 проектов, сертифицированных Verra, Gold Standard и Puro.earth, с 2020 года. Большинство кредитов поступило от проектов в странах Глобального Юга, включая Бангладеш, Бразилию, Эфиопию, Малайзию, Пакистан и Вьетнам. Это уже третий аукцион углеродных кредитов RVCMC после мероприятий в Найроби и Эр-Рияде.

В прошлом году RVCMC продал 2,2 миллиона метрических тонн углеродных кредитов на втором аукционе в Кении, демонстрируя стремление королевства укрепить позиции в углеродном секторе. Страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, активно расширяют свое участие на добровольном углеродном рынке.

Отметим, что RVCMC поддерживается суверенным Фондом государственных инвестиций (PIF) Саудовской Аравии (80%) и Saudi Tadawul Group (20%). PIF управляет значительной частью инвестиций Саудовской Аравии в возобновляемые источники энергии, включая солнечные проекты, в рамках плана "Видение 2030" по диверсификации экономики. Несмотря на это, Саудовская Аравия остается зависимой от нефтяных доходов и взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Международная биржа Intercontinental Exchange (ICE) также объявила о намерении сотрудничать с ближневосточными компаниями для создания хаба углеродного рынка в регионе. Это происходит на фоне критики, направленной на добровольный углеродный рынок, из-за низкого качества некоторых углеродных проектов и кредитов, что снизило ликвидность и привело к падению цен на компенсации. Тем не менее, благодаря инициативам по повышению качества многие надеются на восстановление доверия к рынку.

По данным Platts, входящей в S&P Global Commodity Insights, стоимость углеродных кредитов на 11 ноября может варьироваться от 3,85 доллара США за метрическую тонну для компенсаций от бытовых устройств до 125 долларов США за метрическую тонну для компенсаций по технологическому улавливанию углерода.