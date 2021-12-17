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Саудовская Аравия в октябре увеличила нефтедобычу, Ирак — снизил

Саудовская Аравия в октябре увеличила нефтедобычу, Ирак — снизил Саудовская Аравия в октябре увеличила нефтедобычу на 1,2% — до 9,780 млн баррелей в сутки против 9,662 млн баррелей в сутки в сентябре.
Энергетика
17 декабря 2021 г. 17:46
Саудовская Аравия в октябре увеличила нефтедобычу, Ирак — снизил

Саудовская Аравия в октябре увеличила нефтедобычу на 1,2% — до 9,780 млн баррелей в сутки против 9,662 млн баррелей в сутки в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на angi, в годовом выражении показатель вырос на 9%,

Объем экспорта увеличился на 4,9% и достиг 6,833 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,516 млн баррелей в сутки в сентябре. В годовом сопоставлении показатель вырос на 10,9%.

Ирак в октябре снизил экспорт нефти на 0,7% относительно предыдущего месяца — до 3,528 млн баррелей в сутки. При этом добыча сырья уменьшилась на 0,6% — до 4,07 млн баррелей в сутки. По сравнению с октябрем 2020 года первый показатель повысился на 7,2%, второй — на 5,9%.

По итогам октября входящие в группу ОПЕК+ страны исполнили одноименную сделку на 116%. При этом страны-участницы ОПЕК выполнили обязательства по сделке на 121%, нефтедобывающие государства, не входящие в картель, — на 106%.

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