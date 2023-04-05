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Саудовская Аравия в мае снова повысит цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия в мае снова повысит цены на нефть для Азии Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для клиентов из Азии.
Энергетика
5 апреля 2023 г. 21:12
Саудовская Аравия в мае снова повысит цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для клиентов из Азии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Заметнее всего подорожает "тяжелый" сорт Arab Heavy - на 50 центов за баррель. Самый популярный сорт Arab Light вырастет в цене на 30 центов.

Saudi Aramco поднимает расценки для своей нефти для покупателей из азиатского региона уже третий месяц подряд. При этом трейдеры в среднем ожидали снижения цен на Arab Light на 43 цента, отмечает Bloomberg, добавив, что опрос проводился до объявленного на минувших выходных дополнительного сокращения добычи рядом странам ОПЕК+ включая Саудовскую Аравию.

Цены нефти Aramco для азиатских клиентов устанавливаются в виде разницы с ценовым маркером Oman/Dubai.

Aramco поставляет в Азию около 60% всей экспортируемой нефти.

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