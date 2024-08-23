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Саудовская Аравия в июне снизила добычу нефти на 1,8%

Саудовская Аравия в июне снизила добычу нефти на 1,8% Саудовская Аравия в июне сократила добычу нефти на 1,8% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 1,2%.
Энергетика
23 августа 2024 г. 16:28
Саудовская Аравия в июне снизила добычу нефти на 1,8%

Саудовская Аравия в июне сократила добычу нефти на 1,8% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 1,2%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,047 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,118 млн б/с в мае. При этом он был на 11,1% меньше, чем в июне 2023 года.

Производство нефти в Венесуэле в июне выросло до 922 тысяч б/с по сравнению с 910 тысячами б/с в мае. Год назад показатель составлял 796 тысяч б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в позапрошлом месяце поднялись до 683 тысяч б/с против 551 тысячи б/с как в мае этого года, так и в июне прошлого года.

По предварительным оценкам JODI, США в июне нарастили добычу нефти на 0,2% м/м - до 13,21 млн б/с. Между тем за год показатель увеличился на 2,7%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,008 млн б/с по сравнению с 4,116 млн б/с в мае (сокращение на 2,6%) и 3,821 млн б/с в июне 2023 года (увеличение на 4,9%).

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