Саудовская Аравия в ближайшие месяцы увеличит добычу нефти

Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК в марте

Саудовская Аравия планирует нарастить нефтедобычу нефти в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщает Dow Jones.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, рассказали источники Dow Jones.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что Саудовская Аравия уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones также отмечают, что планы королевства могут измениться, если изменятся условия на рынке. Поэтому представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

«В данный момент ситуация на рынке гораздо лучше, чем год назад, но я снова должен предостеречь нас от потери бдительности, — заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum. — Неопределенность очень высока, и нам необходимо быть крайне осторожными».

Министры ОПЕК+ 4 марта проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.

Отметим, что по состоянию на 14.15 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25%, до 64,5 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 61,3 доллара США за баррель.