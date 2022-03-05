Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в апреле поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в апреле поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", основной поставляемый в Азию сорт нефти — Arab Light — подорожает на 2,15 долларов США за баррель. Все сорта, поставляемые в США, вырастут в цене на один доллар за баррель. Нефть для Северо-Западной Европы подорожает на сумму от 1,2 до 2,1 доллар за баррель, для Средиземноморья — на 1,7–2 доллара за баррель.

На нынешней неделе страны ОПЕК+ договорились в апреле продолжать наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Ранее ОПЕК+ рекомендовала странам, которые не укладываются в график роста производства, устранить недостачу летом.

Вчера, 4 марта, Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Российский президент заявил о недопустимости политизации вопросов глобального энергообеспечения на фоне военной операции РФ в Украине.