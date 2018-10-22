Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Добыча нефти в Саудовской Аравии в ближайшее время вырастет до 11 млн баррелей в сутки с нынешних 10,7 млн. Также рассматривается возможность увеличения дополнительных мощностей с 12 до 13 млн баррелей в сутки".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Нам очень важно подчеркнуть, что наша добыча в ближайшее время достигнет 11 млн баррелей в сутки на устойчивой основе. Поэтому нам нужно будет принять решение, будем ли мы увеличивать наши производственные мощности с текущих 12 до 13 млн баррелей в сутки. И это решение потребует поэтапных инвестиций в объеме от $20 до $30 млрд - во столько оцениваются капитальные затраты на каждый миллион баррелей дополнительных мощностей", - сообщил министр.