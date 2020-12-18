Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти

Рост показателей стал возможен благодаря увеличению спроса на черное золото в Азии

В октябре 2020 года Саудовская Аравия увеличила экспорт сырой нефти до 6,159 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на oilexp, это на 93 тыс. б/с больше, чем поставлялось на внешние рынки месяцем ранее (6,066 млн б/с), .

Общий уровень экспорта (сырая нефть плюс нефтепродукты) в октябре возрос на 281 тыс. баррелей и составил 7,38 млн б/с.

В сентябре саудовское королевство впервые с мая 2020 года экспортировало более 6 млн б/с нефти.

Рост показателей стал возможен благодаря увеличению спроса на черное золото в Азии. Кроме того, наращивание объемов экспорта было обусловлено периодом затишья перед началом второй волны пандемии COVID-19, отмечают эксперты. В настоящее время потребление топлива снижается из-за роста заболеваемости коронавирусом и усиления карантинных мер в Европе и некоторых других регионах.

В июне экспорт саудовской нефти упал до самого низкого уровня — менее 5 млн б/с.

Как сообщалось ранее, Saudi Aramco повысила январские цены на нефть (OSP) для покупателей в Азии и снизила их для клиентов в США.