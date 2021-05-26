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Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 75%

Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 75% Экспорт сырой нефти составляет 70% от общего объема саудовского экспорта
Энергетика
26 мая 2021 г. 19:01
Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 75%

Стоимость экспорта нефти Саудовской Аравии в марте выросла на 75% в годовом исчислении и составила до 52,3 млрд риалов (13,95 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные 26 мая официальные данные.

По данным Главного статистического управления королевства, ненефтяной экспорт увеличился на 42,9% — до 22,4 млрд риалов.

По данным ведомства, экспорт сырой нефти составляет 70% от общего объема саудовского экспорта.

Экономика Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, пострадала в прошлом году от пандемии COVID-19, ударившей по спросу на энергоносители и опустошившей казну королевства.

Однако на фоне восстановления цен в конце прошлого года стоимость ежемесячного нефтяного экспорта нефти начала расти, и в январе 2021 года показатель превысил 53 млрд риалов.

По данным статистического ведомства, в марте основным торговым партнером Саудовской Аравии оставался Китай. Экспорт в эту страну составил 14,3 миллиарда риалов, а импорт — 9,4 миллиарда риалов.

Общая стоимость экспорта королевства в марте составила 74,7 миллиарда риалов.

Напомним, что Саудовская Аравия снизила июньские экспортные цены на нефть для покупателей в Азии и Европе.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı neft ixracatını 75% artırıb

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