Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В мае в Саудовской Аравии стали добывать до 10 миллионов баррелей нефти в сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по сравнению с апрелем производство чёрного золота выросло на 162 тысячи баррелей.

Ранее сообщалось, что министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и глава российского Министерства энергетики Александр Новак обсудили вопрос, касающийся смягчения ограничений добычи нефти.