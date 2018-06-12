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    Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В мае в Саудовской Аравии стали добывать до 10 миллионов баррелей нефти в сутки.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

    Отмечается, что по сравнению с апрелем производство чёрного золота выросло на 162 тысячи баррелей.

    Ранее сообщалось, что министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и глава российского Министерства энергетики Александр Новак обсудили вопрос, касающийся смягчения ограничений добычи нефти.

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