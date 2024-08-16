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Саудовская Аравия сократит расходы на нефтяной сектор на 40 млрд долларов

Саудовская Аравия сократит расходы на нефтяной сектор на 40 млрд долларов Власти Саудовской Аравии намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на 40 млрд долларов к 2028 году, сфокусировавшись на развитии возобновляемой энергетики и добыче полезных ископаемых.
Энергетика
16 августа 2024 г. 12:21
Саудовская Аравия сократит расходы на нефтяной сектор на 40 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на 40 млрд долларов к 2028 году, сфокусировавшись на развитии возобновляемой энергетики и добыче полезных ископаемых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным американской банковской группы Goldman Sachs Group, Эр-Рияд планирует к 2030 году перенаправить около 73% инвестиций в секторы экономики, не связанные с добычей нефти. В результате этого лишь четверть оставшихся средств, выделенных властями на развитие стратегических отраслей до конца текущего десятилетия, будет вложено в нефтяную промышленность. Таким образом королевство намерено диверсифицировать свою экономику, отдавая приоритет развитию металлургии, транспортной отрасли и логистики, а также цифровизации. При этом, по словам аналитика Goldman Sachs Файсала аль-Азме, природный газ "продолжит служить ключевым фактором в планах страны по сокращению выбросов углекислого газа и в ее экономическом развитии".

В марте Министерство экономики и планирования Саудовской Аравии сообщило, что размер ненефтяного сектора экономики страны достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства. По данным ведомства, в реальном выражении вклад ненефтяного сектора составил 1,7 трлн саудовских риалов (около 453,3 млрд долларов).

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