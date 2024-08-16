Саудовская Аравия сократит расходы на нефтяной сектор на 40 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на 40 млрд долларов к 2028 году, сфокусировавшись на развитии возобновляемой энергетики и добыче полезных ископаемых.

Власти Саудовской Аравии намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на 40 млрд долларов к 2028 году, сфокусировавшись на развитии возобновляемой энергетики и добыче полезных ископаемых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным американской банковской группы Goldman Sachs Group, Эр-Рияд планирует к 2030 году перенаправить около 73% инвестиций в секторы экономики, не связанные с добычей нефти. В результате этого лишь четверть оставшихся средств, выделенных властями на развитие стратегических отраслей до конца текущего десятилетия, будет вложено в нефтяную промышленность. Таким образом королевство намерено диверсифицировать свою экономику, отдавая приоритет развитию металлургии, транспортной отрасли и логистики, а также цифровизации. При этом, по словам аналитика Goldman Sachs Файсала аль-Азме, природный газ "продолжит служить ключевым фактором в планах страны по сокращению выбросов углекислого газа и в ее экономическом развитии".

В марте Министерство экономики и планирования Саудовской Аравии сообщило, что размер ненефтяного сектора экономики страны достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства. По данным ведомства, в реальном выражении вклад ненефтяного сектора составил 1,7 трлн саудовских риалов (около 453,3 млрд долларов).