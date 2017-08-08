Саудовская Аравия сократит продажи нефти в Азии до 10% в сентябре

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Крупнейший нефтеэкспортер мира - Саудовская Аравия сократит экспорт сырья большинству клиентов в Азии до 10% в сентябре.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это произойдет в условиях действия глобального пакта об ограничении добычи.

Сокращение поставок коснется 4 из 7 нефтеперерабатывающих заводов впервые после вступления в силу сделки ОПЕК+, показали расчеты Рейтерс. Основное снижение экспорта придется на Китай, поставки в который, по словам источника, Саудовская Аравия планирует сократить на 5-10%. Экспорт в Юго-Восточную Азию и Индию уменьшится на 1 миллион баррелей по сравнению с законтрактованным на сентябрь объемом поставок.

Сокращение экспорта Саудовской Аравией очень кстати, учитывая недавний рост поставок ОПЕК, который заставил инвесторов вновь усомниться в эффективности глобального нефтяного пакта. Экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные Thomson Reuters Oil Research. Основным драйвером роста экспорта группы стали африканские страны, входящие в нефтекартель, в основном Нигерия, поставки из которой в предыдущем месяце подскочили на 260 тыс. баррелей в сутки.