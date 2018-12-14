Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки в США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, нефтеперерабатывающие предприятия США были поставлены в известность о том, что в январе они получат гораздо меньше нефти, чем в предыдущие месяцы. Такой шаг объясняется решением ОПЕК и ключевых стран-производителей нефти сократить ее добычу.

Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тыс. баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в Штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Отмечается, что планы Saudi Aramco ударят по крупным американским компаниям Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и Marathon Petroleum. США придется восполнять недостаток саудовской нефти путем наращивания экспорта из Мексики, Канады или Венесуэлы.