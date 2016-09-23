Саудовская Аравия сократит нефтедобычу, если Иран согласится на заморозку

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия заявила о готовности сократить добычу до уровня начала года, если Иран заморозит добычу на текущем уровне в 3,6 млн. баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой Reuters, с подобным предложением выступил официальный Эр-Рияд. Иранская сторона пока не дала ответа на предложение.

Напомним, что Саудовская Аравия в июле резко увеличила добычу до рекордных 10,67 млн. баррелей в сутки. В августе же нефтедобыча составила 10,63 млн. баррелей в сутки.

В рамках Международного энергетического форума в Алжире 27-28 сентября состоится неформальная встреча стран-членов ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти, на которой будет обсуждаться вопрос заморозки нефтедобычи. Отметим, что стороны смогли добиться роста цен на нефть по итогам решений о заморозке добычи на заседаниях ОПЕК в 2004 и 2008 годах.

На фоне новости о предложении Саудовской Аравии цена нефти марки Brent на мировом рынке выросла с 47 до 48 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует подорожание нефти до 50 долларов за баррель уже в ближайшие дни.