Саудовская Аравия намерена сократить добычу нефти ради повышения цены до $80 за баррель

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена сократить добычу нефти, чтобы поднять цены до 80 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

"В надежде вернуть цены на нефть на уровень в 80 долларов за баррель, Саудовская Аравия готовится к более масштабным сокращениям добычи в этом месяце. Саудовская Аравия планирует снизить экспорт нефти до 7,1 млн баррелей в день к концу месяца", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что бюджет Саудовской Аравии станет убыточным, если цена на нефть марки Brent не достигнет средних значений в 80 долларов за баррель.

Сообщается, что Саудовская Аравия планирует сократить экспорт на 800 тыс. баррелей в сутки ниже ноябрьского уровня, что является более значительным сокращением, чем требуется в рамках соглашения ОПЕК+.

По информации издания, Саудовская Аравия уже сократила добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре по сравнению с месяцем ранее, в январе страна снизит добычу еще на столько.