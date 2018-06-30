Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора согласился с предложением увеличить добычу нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", уровень добычи нефти будет повышен до двух миллионов баррелей.

"Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до двух миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу… Он согласился", — написал Трамп в своем Twitter.