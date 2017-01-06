Саудовская Аравия соблюдает обязательства по соглашению ОПЕК

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия полностью соблюдает обязательства по соглашению, принятому на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает источник из одной из стран Персидского залива.

Саудовская Аравия в январе сократила ежесуточную добычу на 486 тыс. баррелей - до 10,058 млн баррелей. Это соответствует обязательству, принятому на венском саммите. Отметим, что пока нет официального заявления о сокращении нефтедобычи.

Напомним, что на саммите 30 ноября 2016 года в Вене страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день. Основная доля приходится на Саудовскую Аравию (486 тыс. баррелей) и Ирак (210 тыс. баррелей).