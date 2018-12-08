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    Саудовская Аравия снизит экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в январе на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с ноябрьскими показателями. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно их информации, экспорт саудовской нефти в январе составит 7,3 млн баррелей в сутки в связи с сезонным понижением спроса на сырье. Также источники указывают, что решение о снижении экспорта связано с выполнением Саудовской Аравией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

    Ранее министр энергетики ОАЭ сообщил о том, что Узбекистан стал страной-наблюдателем ОПЕК.

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