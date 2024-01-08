Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах.

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компания Saudi Aramco снизит стоимость на $1,5-2 за баррель. Как отмечает агентство, потребление нефти обычно снижается в феврале и марте, и этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техобслуживание.

Агентство также указало, что мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года. Рынок цен пока игнорирует конфликт в секторе Газа и атаки хуситов на суда в Красном море.