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Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.
Энергетика
9 сентября 2022 г. 19:49
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на 3,95 доллара за баррель. В результате он будет стоить на 5,85 доллара за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Другие сорта подешевеют на 3-4,5 доллара за баррель.

Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены практически на все марки саудовской нефти будут сокращены на 2 доллара за баррель.

Между тем экспортируемое в США топливо подорожает на 0,5 доллара за баррель. Не изменится только цена Arab Light, она по-прежнему будет на 6,15 доллара за баррель выше котировок бенчмарка Argus Sour Crude Index.

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Версия на английском языке Saudi Arabia to cut oil prices for all regions except US

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