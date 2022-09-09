Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.
Об этом передает
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на 3,95 доллара за баррель. В результате он будет стоить на 5,85 доллара за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Другие сорта подешевеют на 3-4,5 доллара за баррель.
Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены практически на все марки саудовской нефти будут сокращены на 2 доллара за баррель.
Между тем экспортируемое в США топливо подорожает на 0,5 доллара за баррель. Не изменится только цена Arab Light, она по-прежнему будет на 6,15 доллара за баррель выше котировок бенчмарка Argus Sour Crude Index.