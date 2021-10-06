Саудовская Аравия снизила ноябрьские цены на нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, снизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, снизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, Saudi Aramco сократила цену марки Arab Light для дальневосточных регионов на 0,4 долларов США за баррель. Таким образом, премия к этому сорту на 1,3 долларов США за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai.

Саудовская компания понизила цены практически на все сорта, предназначенные для покупателей в Средиземноморском регионе, северо-западной части Европы и США.