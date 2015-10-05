​Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в воскресенье увеличила скидки для покупателей своей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в прайс-листе госкомпании Saudi Aramco, направленном покупателям в воскресенье, цена для поставок в Азию снижена на 1,7 долларов/баррель. Саудовская компания снизила также цену на тяжелую нефть для Дальнего Востока на 2 доллара и на 30 центов - для США.

The Wall Street Journal отмечает, что в сентябре Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших мировых производителя нефти, увеличили ее производство. Россия довела производство до рекордных 10,74 млн. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в последние месяцы довела производство до более чем 10 млн. баррелей в сутки и намерена продолжать инвестиции в добычу.