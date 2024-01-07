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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей во всех регионах Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах, включая Азию, на фоне снижения спроса на рынке.
Энергетика
7 января 2024 г. 19:13
Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей во всех регионах

Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах, включая Азию, на фоне снижения спроса на рынке.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, госкомпания Saudi Aramco снизила цены на нефть своей ключевой марки Arab Light для поставок в Азию на $1,5-2 за баррель.

Saudi Aramco также снизила цены на февральские поставки для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. Bloomberg отмечает, что в феврале и марте наблюдается снижение потребления нефти.

Как отмечает Bloomberg, решение о снижении цен принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок американской нефти. На фоне сокращения странами ОПЕК+ объемов экспорта CША к концу прошлого года приблизились к установлению мирового рекорда по объему нефтедобычи, следует из данных S&P Global Commodity Insights.

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Версия на английском языке Saudi Arabia cuts Feb Arab Light crude price to Asia to 27-month low

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