​Саудовская Аравия снизила цены на нефть для европейского рынка

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для своих европейских клиентов. Это решение обосновано резким обострением отношений с Тегераном для того, чтобы усложнить выход на рынок Ирану.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco увеличила скидку на февральские контракты на 0,60 долларов/баррель для северо-западной Европы и на 0,20 долларов/баррель для средиземноморского региона. При этом цены для азиатских клиентов были увеличены на 0,60 долларов/баррель, а для США оставлены неизменными.

Отметим, что до введения эмбарго в отношении Ирана в 2012 году Италия импортировала из этой страны 13%, Испания - 16% нефти. Впоследствии эту нишу заняла Саудовская Аравия, которая намерена сохранить свою долю на рынках этих стран.