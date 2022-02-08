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Саудовская Аравия решила продать часть акций Aramco

Саудовская Аравия решила продать часть акций Aramco Власти Саудовской Аравии решили продать часть Saudi Aramco — крупнейшей и самой дорогой нефтяной компании мира.
Энергетика
8 февраля 2022 г. 18:49
Саудовская Аравия решила продать часть акций Aramco

Власти Саудовской Аравии решили продать часть Saudi Aramco — крупнейшей и самой дорогой нефтяной компании мира.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, руководство Saudi Aramco, на 98,5% принадлежащей государству, активно прорабатывает вариант вторичного размещения акций на бирже (SPO) — местной или одной из иностранных. Среди последних рассматриваются лондонская или сингапурская площадки.

Ожидается, что в свободное обращение может быть выпущено 2,5% акций, общая стоимость которых предварительно оценивается в 50 млрд долларов США. В случае успешного завершения сделки средства достанутся государству и будут направлены в бюджет, что, как ожидается, поспособствует диверсификации экономики страны, к которой власти стремятся на протяжении последних лет.

В конце 2019 года Saudi Aramco провела листинг акций на бирже Эр-Рияда. Тогда были проданы 1,5% уже существовавших акций, принадлежавших государству. Бюджет смог привлечь 29,4 млрд долларов США, что стало крупнейшим размещением в истории на тот момент. Нынешняя сделка, как ожидается, может превзойти тот результат, если состоится.

Отметим, что в конце декабря 2019 года было проведено первичное размещение акций (IPO) Saudi Aramco. При капитализации крупнейшей нефтегазовой компании мира в 1,7 трлн долларов США было продано 1,5% акций на сумму 25,6 млрд долларов США.

В апреле 2021 года стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры о продаже 1% в государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в связи с ожиданиями по восстановлению глобальной экономики после окончания пандемии коронавируса. Сделка оценивается в 19 млрд долларов США.

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