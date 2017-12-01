Саудовская Аравия проявляет интерес к нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с президентом Конференции ОПЕК и министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в рамках третьего совещания участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля в Вене (Австрия).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече обсуждались итоги соглашения о сокращении добычи нефти, текущая ситуация на нефтяном рынке, а также сотрудничество Азербайджана в рамках ОПЕК +.

Халид аль-Фалих подчеркнул важность дальнейшей поддержки Азербайджаном процесса стабилизации цен на рынке нефти. На встрече также затронута роль нефти в мировом энергетическом балансе. Отмечено, что, несмотря на новые тенденции в энергетическом секторе, нефть останется актуальным видом топлива в течение длительного времени.

Обсуждения затронули также вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Саудовская Аравия отметила заинтересованность в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана, были рассмотрены возможности сотрудничества в этом направлении.