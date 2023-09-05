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Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года

Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.
Энергетика
5 сентября 2023 г. 17:13
Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года

Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный источник в Минэнерго королевства.

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. При этом, как отмечается в сообщении, решение о сокращении добычи будет пересматриваться каждый месяц, чтобы рассматривать как дальнейшее снижение производства, так и его увеличение.

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