Саудовская Аравия призвала страны компенсировать перепроизводство нефти

ОПЕК+ в апреле выполнил сделку на 114%

Страны ОПЕК+ в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти на 114%, однако перепроизводство в ряде стран сохраняется и им нужно его компенсировать.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Участники сделки ОПЕК+ вновь продемонстрировали свою дисциплинированность в отношении целевых уровней по добыче, которые мы установили. Соблюдение сделки в апреле составило 114%, включая Мексику", — сказал министр.

"Но я бы хотел особо напомнить тем участникам, которые добывали сверх своих квот, о необходимости строго придерживаться обязательств, компенсировав перепроизводство", — добавил он.

Бен Сальман отметил, что механизм компенсации перепроизводства нефти в ОПЕК+ действует до конца сентября.