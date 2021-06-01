О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саудовская Аравия призвала страны компенсировать перепроизводство нефти

Саудовская Аравия призвала страны компенсировать перепроизводство нефти ОПЕК+ в апреле выполнил сделку на 114%
Энергетика
1 июня 2021 г. 17:59
Саудовская Аравия призвала страны компенсировать перепроизводство нефти

Страны ОПЕК+ в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти на 114%, однако перепроизводство в ряде стран сохраняется и им нужно его компенсировать.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Участники сделки ОПЕК+ вновь продемонстрировали свою дисциплинированность в отношении целевых уровней по добыче, которые мы установили. Соблюдение сделки в апреле составило 114%, включая Мексику", — сказал министр.

"Но я бы хотел особо напомнить тем участникам, которые добывали сверх своих квот, о необходимости строго придерживаться обязательств, компенсировав перепроизводство", — добавил он.

Бен Сальман отметил, что механизм компенсации перепроизводства нефти в ОПЕК+ действует до конца сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Количество буровых в США выросло до максимума с апреля 2020 года
Количество буровых в США выросло до максимума с апреля 2020 года
1 июня 2021 г. 17:56
Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с восьмого марта
Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с восьмого марта
1 июня 2021 г. 17:14
Генсек ОПЕК прогнозирует скорое возвращение доковидного спроса на нефть
Генсек ОПЕК прогнозирует скорое возвращение доковидного спроса на нефть
1 июня 2021 г. 17:09
BP потратила 94 млн долларов на социальные проекты в Азербайджане
BP потратила 94 млн долларов на социальные проекты в Азербайджане
1 июня 2021 г. 17:08
ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи нефти на июнь - июль
ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи нефти на июнь - июль
1 июня 2021 г. 16:29
Оценена стоимость строительства Пакистанского потока
Оценена стоимость строительства "Пакистанского потока"
1 июня 2021 г. 16:04
Глава IEA назвал сроки восстановления спроса на нефть
Глава IEA назвал сроки восстановления спроса на нефть
1 июня 2021 г. 15:45
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в онлайн-формате
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в онлайн-формате
1 июня 2021 г. 15:37
Украина планирует построить новый НПЗ
Украина планирует построить новый НПЗ
1 июня 2021 г. 15:32
Цена нефти марки WTI превысила 68 долларов впервые с октября 2018 года
Цена нефти марки WTI превысила 68 долларов впервые с октября 2018 года
1 июня 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi