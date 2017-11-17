Саудовская Аравия признала невозможность сокращения глобальных запасов нефти до необходимого уровня к марту

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Участники соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ могут объявить о продлении соглашения 30 ноября 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он подчеркнул, что ОПЕК не сможет сократить излишки запасов нефти до необходимого уровня к концу первого квартала 2018 года.

"Мы должны признать, что в конце марта мы не сможем находиться на том уровне, на котором мы хотели бы быть. Это означает, что необходимо какое-то расширение. Мое мнение - дать ясность рынку и объявить 30 ноября, что мы собираемся делать", - сказал министр.