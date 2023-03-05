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Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, повысила апрельские цены на нефть для Азии и Европы.
Энергетика
5 марта 2023 г. 23:35
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, повысила апрельские цены на нефть для Азии и Европы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, официальная отпускная цена сорта Arab Light для Азии на апрель возросла до уровня на $2,5 выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов выше мартовской цены.

В то же время государственная саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, выросли на $0,3, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.

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