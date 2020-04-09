Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, Саудовская Аравия в последние недели приобрела пакеты акций четырех европейских компаний, общая сумма которых равна примерно 1 млрд долларов США.

Также PIF были куплены около 14,5 млн акций Equinor и акции других трех компаний Европы.

Как отмечается, саудовский фонд начал резко приобретать акции в связи со снижением их котировок из-за падения цен на нефть и пандемией коронавируса, что является благоприятными условиями для Эр-Рияда.

Отметим, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.