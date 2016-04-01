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    ​Саудовская Аравия пойдет на заморозку добычи нефти только после Ирана

    Ранее большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти только в случае, если на соответствующие меры пойдет Иран.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

    Отметим, что вопрос о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года будет обсуждаться на встрече в столице Катара Дохе, которая состоится 17 апреля.

    Ранее большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече.

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