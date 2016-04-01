​Саудовская Аравия пойдет на заморозку добычи нефти только после Ирана

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти только в случае, если на соответствующие меры пойдет Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Отметим, что вопрос о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года будет обсуждаться на встрече в столице Катара Дохе, которая состоится 17 апреля.

Ранее большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече.