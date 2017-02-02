Саудовская Аравия подняла цены на нефть для США, Европы и Азии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия заявила о намерении поднять с марта месяца цены на нефть для покупателей из США, Европы и Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, цена на легкий сорт нефти подросла на 30 центов за баррель для азиатских клиентов.

Цены выросли на все сорта нефти для продажи в США, Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Азию.

Отметим, что Саудовская Аравия стала первой страной, выполнившей достигнутое ОПЕК в Вене соглашение о сокращении нефтедобычи. Страна сократила добычу до 500 тыс. баррелей ежесуточно.