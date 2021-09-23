Саудовская Аравия вновь заявила о поддержке газопровода ТАПИ

Саудовская Аравия поддерживает строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Саудовская Аравия поддерживает строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Как говорится в статье посла королевства в Ашхабаде Саида Османа Ахмеда Сувейда по случаю Национального дня Королевства Саудовская Аравия, оно разделяет видение Туркменистана о важности глобальной энергетической стабильности и диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки посредством крупномасштабных проектов, таких как газопровод ТАПИ.

"Королевство поддерживает этот значимый проект, поскольку он окажет значительное положительное воздействие на экономическое и социальное развитие региона", — добавил посол.

В 2018 году Саудовская Аравия дважды инвестировала средства в строительство туркменского участка газопровода ТАПИ.

Строительства газопровода ТАПИ общей протяженностью 1814 километров началось в декабре 2015 года на территории Туркменистана.

Но многие аналитики склонны считать, что последнее звено газопровода в Индию вряд ли будет реализовано, по крайней мере в ближайшие годы, на фоне последних событий в Афганистане и сложных взаимоотношений между Пакистаном и Индией. Об этом в частности, заявил Джон Робертс, специализирующийся в вопросах региональной энергетической геополитики.