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Саудовская Аравия планирует наращивать мощности по добыче нефти

Саудовская Аравия планирует наращивать мощности по добыче нефти Саудовская Аравия в следующие три года будет наращивать мощности по добыче нефти.
Энергетика
6 июня 2024 г. 10:44
Саудовская Аравия планирует наращивать мощности по добыче нефти

Саудовская Аравия в следующие три года будет наращивать мощности по добыче нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сначала снизили добычу с 13 млн баррелей в сутки до 12 млн, но у нас есть планы увеличить добычу. Такое увеличение состоится в 2026 году, потом в 2027 году будем постепенное увеличение", - сказал он, добавив, что затем страна вернется на уровень добычи в 12-13 млн баррелей в сутки.

При этом у Саудовской Аравии также есть планы по наращиванию своих возможностей по экспорту нефти, отметил Абдель Азиз бен Сальман.

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Версия на английском языке Saudi Arabia poised to ramp up oil production in coming years

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