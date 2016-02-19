​Саудовская Аравия отказалась сократить добычу нефти

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии "не готовы" сокращать объем нефтедобычи.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Адель аль-Джубейр.

"Если другие производители хотят ограничить или заморозить (добычу нефти) касательно дополнительных объемов, это может повлиять на рынок, но Саудовская Аравия не готова к такому", — сказал он.

По словам аль-Джубейра, "королевство будет защищать свою рыночную долю, и мы об этом заявили". Министр также подчеркнул, что нефтяной вопрос будет определять предложение, спрос и рыночные силы.