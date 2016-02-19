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    ​Саудовская Аравия отказалась сократить добычу нефти

    Королевство будет защищать свою рыночную долю

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии "не готовы" сокращать объем нефтедобычи.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Адель аль-Джубейр.

    "Если другие производители хотят ограничить или заморозить (добычу нефти) касательно дополнительных объемов, это может повлиять на рынок, но Саудовская Аравия не готова к такому", — сказал он.

    По словам аль-Джубейра, "королевство будет защищать свою рыночную долю, и мы об этом заявили". Министр также подчеркнул, что нефтяной вопрос будет определять предложение, спрос и рыночные силы.

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