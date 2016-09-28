Саудовская Аравия: ОПЕК не достигнет договоренности

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Хотя на последний день Международного энергетического форума в Алжире возлагались большие надежды, никакого соглашения между нефтедобывающими странами в сентябре не будет. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Министр сообщил, что не ожидает сегодня никаких договоренностей, хотя отметил, что подобное соглашение может быть достигнуто в ноябре в ходе очередного заседания ОПЕК в австрийской столице Вене. "Разрыв между странами ОПЕК растет. Я не ожидаю никакого соглашения за рамками консультаций", - отметил он.

Аль-Фалих подтвердил, что Иран, Ливия и Нигерия продолжат наращивать добычу, а показатели достигнут максимальных уровней в новейшей истории.

Противоречия внутри ОПЕК настолько огромны, что страны даже не могут заявить о единой позиции и готовности обсуждать варианты действий. Скорее всего, сегодня ожидается какое-либо расплывчатое общее заявление в попытке немного успокоить рынок.

Аналитическая группа Report считает, до очередного саммита ОПЕК в Вене нефтяные цены несколько снизятся и установятся в диапазоне 35-40 долларов/баррель. Даже в случае достижения на сегодняшней встрече договоренности о заморозке добычи, роста нефтяных котировок не ожидается из-за превышения предложения над спросом. В свою очередь, сокращение нефтедобычи приведет к увеличению нефтяных запасов стран-производителей нефти. В результате, после стабилизации нефтяного рынка в продажу поступят дополнительные объемы товара, что также приведет к падению цен.