​Саудовская Аравия обновила рекорд добычи нефти

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Уровень добычи нефти в Саудовской Аравии в июле поднялся до рекордных 10,67 млн. баррелей/сутки. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Напомним, что королевство традиционно в летние месяцы наращивает нефтедобычу. Так, предыдущий максимум был достигнут в июле 2015 года и составил 10,56 млн. баррелей/сутки.

Как отмечает издание, Саудовская Аравия традиционно добывает больше нефти в течение летних месяцев из-за увеличения внутреннего спроса, что связано с активным использованием кондиционеров. В июле в Саудовской Аравии температура воздуха поднималась выше 50 градусов по Цельсию.

Добыча нефти в Саудовской Аравии находится под пристальным вниманием со стороны других стран-членов ОПЕК, после того, как королевство пообещало в июле коллегам по картелю, что не будет заполнять рынок нефтью. Конкурирующие страны ОПЕК теперь будут наблюдать за тем, чтобы добыча нефти в этой стране в период с сентября по май снизилась до 10,2 млн. баррелей/сутки, как это произошло в прошлом году.

Напомним, что вчера Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало еженедельный обзор коммерческих запасов сырой нефти. В обзоре отмечается, что нефтяные запасы с 3 по 10 августа показали рост на 1,055 млн. баррелей вместо прогнозируемого снижения на 1,025 млн. баррелей. В результате отмечаемая в последние дни тенденция к росту нефтяных цен сменилась в сторону их снижения. Аналитическая группа Report отмечает, что вчера стоимость Brent упала на 4,3% - с 45,77 до 43,81 доллара/баррель. Ожидается, что в ближайшие дни цены на нефть продолжат падение и достигнут 38 долларов/баррель.