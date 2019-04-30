Халид Аль-Фалих: Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+

Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+ и не будет превышать свой лимит добычи нефти, хотя и готова пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА "Новости" министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти.

"После заявления американской стороны мы выпустили заявление – относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи, первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими. Я подтверждаю наше намерение удовлетворить все подобные заявки. Но мы пойдем на это, оставаясь, в то же время, в рамках соглашения ОПЕК+, будем соблюдать его. Нам не нужно добровольно превышать обозначенные в нем лимиты", - сказал аль-Фалих.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что он обратился к ОПЕК с требованием "сбить цены", в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел. Позднее он также написал в Twitter, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.

"До конца мая показатели нашей добычи значительно не дотягивают до этого лимита - производство нефти Эр-Риядом намного меньше 10 миллионов баррелей в сутки, а показатели экспорта – до конца мая ниже семи миллионов баррелей. Так что мы посмотрим, каковы будут требования в июне. Но, видимо, в любом случае, это не превысит наши лимиты в рамках соглашения ОПЕК+. Так что мы достаточно спокойны в том, что касается удовлетворения нужд наших потребителей и партнеров по соглашению, а также комфортны в том, что касается общей ситуации на рынке, она здоровая, он хорошо обеспечен, и не о чем беспокоиться", - сказал аль-Фалих.В марте аль-Фалих заявлял, что добыча нефти в Саудовской Аравии в марте и апреле составит примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки. По данным апрельского доклада ОПЕК, страна в марте перевыполнила венское соглашение более чем в два раза, добывая 9,794 миллиона баррелей в сутки. По условиям сделки, целевой уровень добычи в Саудовской Аравии должен быть 10,311 миллиона баррелей в сутки против 10,633 миллиона в октябре 2018 года.ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года