Саудовская Аравия назвала условие увеличения объемов нефтедобычи

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится. Это может быть вызвано наложенными на Москву западными санкциями.

Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти. Возможным это станет в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times .

Руководство Саудовской Аравии считает, что "настоящего дефицита на рынке пока нет", несмотря на высокие цены на ресурс.

По информации издания, несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона "помогли улучшить отношения".