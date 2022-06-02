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Саудовская Аравия назвала условие увеличения объемов нефтедобычи

Саудовская Аравия назвала условие увеличения объемов нефтедобычи Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится. Это может быть вызвано наложенными на Москву западными санкциями.
Энергетика
2 июня 2022 г. 08:56
Саудовская Аравия назвала условие увеличения объемов нефтедобычи

Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти. Возможным это станет в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Руководство Саудовской Аравии считает, что "настоящего дефицита на рынке пока нет", несмотря на высокие цены на ресурс.

По информации издания, несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона "помогли улучшить отношения".

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