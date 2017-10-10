Саудовская Аравия намерена рекордно сократить экспорт нефти

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках поддержки инициативы ОПЕК по сокращению глобальных запасов нефти саудовская госкомпания Saudi Aramco намерена рекордно снизить экспорт в ноябре до 7,15 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на минэнерго Саудовской Аравии.

Министерство отмечает, что саудовские власти ждут от других членов соглашения по сокращению добычи аналогичных мер.

«Aramco планирует поставлять в ноябре только 7,15 млн баррелей в сутки, несмотря на сильный спрос в объеме 7,7 млн баррелей», — приводит ТАСС сообщение Bloomberg, цитирующего заявление минэнерго королевства.