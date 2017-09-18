Саудовская Аравия намерена повысить цены на топливо

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия рассматривает план сокращения субсидий на бензин и авиатопливо не позднее ноября, поскольку крупнейший в мире экспортер нефти продвигает программу сокращения государственных расходов после падения цен на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сообщает Bloomberg.

В рамках плана правительство намерено привести цены на бензин к паритету с ценами на международном рынке. Исходя из текущих уровней, это будет означать повышение цен на бензин с октановым числом 91 примерно на 80% - до 1,35 рияла за литр (0,36 долларов).

По информации, правительство Саудовской Аравии планирует отложить повышение цен на другие энергоносители до начала 2018 года. Ожидается, что власти примут окончательное решение по плану в сентябре или октябре.