Саудовская Аравия намерена повысить цены на большинство сортов нефти

Саудовская Аравия в июле поднимет цены на нефть большинства сортов для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Саудовская Аравия в июле поднимет цены на нефть большинства сортов для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость основного сорта нефти, поставляемого в Азию, - Arab Light - подорожает на 0,2 доллара США за баррель. В результате он будет стоить на 1,9 доллара США за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Сорт Arab Heavy подешевеет на 0,1 доллара США за баррель. Цены на нефть для покупателей из США не изменятся, для стран северо-западной Европы - вырастут на 0,6-1,4 доллара США за баррель, для Средиземноморья - на 0,4-1,1 доллара США за баррель.