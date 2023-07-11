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Саудовская Аравия намерена активизировать меры для стабилизации рынка нефти

Саудовская Аравия намерена активизировать меры для стабилизации рынка нефти Правительство Саудовской Аравии в ходе прошедшего сегодня заседания подтвердило стремление королевства активизировать меры в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка нефти.
Энергетика
11 июля 2023 г. 18:15
Саудовская Аравия намерена активизировать меры для стабилизации рынка нефти

Правительство Саудовской Аравии в ходе прошедшего сегодня заседания подтвердило стремление королевства активизировать меры в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"Совет министров подтвердил стремление королевства активизировать меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса рынка нефти, включая объявление о продлении добровольного сокращения [добычи нефти] на 1 млн б/с", - следует из текста.

В саудовском кабмине добавили, что сокращение добычи нефти, расширенное на август, может быть продлено.

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Версия на английском языке Saudi Arabia eyes stepping up measures to stabilize oil market

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