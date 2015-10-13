​Саудовская Аравия начала демпинг цен против российской нефти в борьбе за рынок ЕС

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия начала борьбу за европейский рынок с российскими поставщиками.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По его словам, Saudi Aramco в сентябре начала морские поставки своей нефти в Польшу, предлагая покупателям более низкие цены, чем поставщики российского сорта Urals.

"Саудовская Аравия впервые вышла на рынок Польши с поставками сырья через Гданьск. Она активно демпингует, что является также элементом изменения мировых цен", - заявил Сечин.

Источник агентства Reuters в торговых кругах подтвердил факт поставок и наличие существенной скидки. По его словам, первая партия пришла в Гданьск 21 сентября.

"Польша получила как минимум три партии. Скидка просто волшебная. Они хотят застолбить долю на рынке, в частности в Польше, перед тем как вернётся Иран", - сказал источник.

Ранее Saudi Aramco увеличила скидки для покупателей в Азии и США. Официальная цена продажи сорта Medium была снижена на максимальные за 3 года 1,9 доллара США, сорта Arab Light - на 1,7 доллара США.