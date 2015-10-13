 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Саудовская Аравия начала демпинг цен против российской нефти в борьбе за рынок ЕС

    Saudi Aramco в сентябре начала морские поставки своей нефти в Польшу, предлагая покупателям более низкие цены

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия начала борьбу за европейский рынок с российскими поставщиками. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. 

    По его словам, Saudi Aramco в сентябре начала морские поставки своей нефти в Польшу, предлагая покупателям более низкие цены, чем поставщики российского сорта Urals.

    "Саудовская Аравия впервые вышла на рынок Польши с поставками сырья через Гданьск. Она активно демпингует, что является также элементом изменения мировых цен", - заявил Сечин.

    Источник агентства Reuters в торговых кругах подтвердил факт поставок и наличие существенной скидки. По его словам, первая партия пришла в Гданьск 21 сентября.

    "Польша получила как минимум три партии. Скидка просто волшебная. Они хотят застолбить долю на рынке, в частности в Польше, перед тем как вернётся Иран", - сказал источник.

    Ранее Saudi Aramco увеличила скидки для покупателей в Азии и США. Официальная цена продажи сорта Medium была снижена на максимальные за 3 года 1,9 доллара США, сорта Arab Light  - на 1,7 доллара США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi