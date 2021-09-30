Саудовская Аравия может снизить ноябрьские цены на нефть для Азии

Крупнейший в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — может снизить ноябрьские отпускные цены (OSP) на сырую нефть для потребителей в Азии, несмотря на опубликованные в этом месяце контрольные показатели Ближнего Востока, показавшие [снижение нефтедобыч

Крупнейший в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — может снизить ноябрьские отпускные цены (OSP) на сырую нефть для потребителей в Азии, несмотря на опубликованные в этом месяце контрольные показатели Ближнего Востока, показавшие [снижение нефтедобычи].

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Из семи респондентов, опрошенных Reuters, пятеро ожидали, что ноябрьская OSP на нефть Arab Light упадет на 0,20 доллара США за баррель. По их словам, если Saudi Aramco установит цены на основе своей формулы, ей придется снизить цены на 0,70–0,80 доллара США.

«В прошлом месяце Саудовская Аравия снизила [OSP] больше, чем ожидалось. Мы не думаем, что в этом месяце они будут такими же щедрыми», — сказал один из респондентов.

Большинство собеседников Reuters ожидают большее снижение цен (на 0,20–0,40 доллара США) для более тяжелых сортов — Arab Medium и Arab Heavy, — поскольку обильные поставки по-прежнему влияют на их стоимость. Например, нефть Banoco Arab Medium, аналогичная по качеству саудовской Arab Medium, в этом месяце торговалась на 0,30–0,50 долларов США ниже ее OSP для грузов с поставкой в ​ноябре, сообщил второй источник.

Однако третий респондент заявил, что высокая маржа на мазут может поддержать цены [на тяжелые сорта нефти].

Между тем, потребители переходят на нефть для производства электроэнергии после стремительного роста цен на сжиженный природный газ (СПГ). По данным консалтинговой компании Rystad Energy, ралли цен на СПГ увеличило разрыв с ценами на нефть и может увеличить спрос на нефть в Азии в среднем на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух кварталов.

Отметим, что Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и после расчета изменения стоимости своей нефти за последний месяц на основе урожайности и цен на продукцию.